Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Фурштатской

В ресторане In Georgia на Фурштатской улице в центре Петербурга днем 23 марта произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по региону. Горело подсобное помещение площадью 4 квадратных метра.

Ресторан In Georgia находится в трехэтажном жилом доме на Фурштатской, 35. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:45. Уже к 13:10 сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем в подсобке и тлением в вентиляционной трубе.

Для ликвидации пожара привлекались 4 машины и 17 спасателей. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, на 18 марта детскому театру "Зазеркалье" пришлось отменить утренний спектакль из-за последствий пожара на служебной лестнице.

фото ЗАКС.Ру