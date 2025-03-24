В России могут ввести "период охлаждения" при покупке авиа- и ЖД-билетов

Союз пассажиров предложил Минтрансу ввести "период охлаждения", позволяющий пассажирам бесплатно отменять или переоформлять билеты на поезд или самолет в течение определенного времени после покупки, сообщил 24 марта "Коммерсантъ". Ведомство направило соответствующую инициативу на оценку в РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Предлагается предоставить пассажирам возможность исправлять данные и менять дату и направление поездки в течение несколько часов или дней с момента совершения покупки. Союз пассажиров утверждает, что, по их оценке, около 2-3% покупателей совершают ошибки при оформлении билетов, так что введение "периода охлаждения" не скажется на доходах перевозчиков.

По данным "Коммерсанта", эксперты отмечают, что это изменение может привести к росту перекупов и сдачи билетов за несколько дней до отправления. Это, в свою очередь, может вызвать увеличение цен. Эксперты также подчеркнули, что инициатива потребует изменений в системах бронирования, что приведет к дополнительным расходам со стороны компаний.

Отмечается, что согласно уже существующим правилам, пассажиры имеют возможность бесплатно исправить не более двух ошибок в заказе. Если покупателю требуется больше исправлений, тогда ему придется оплатить сбор за переоформление. Как добавил "Коммерсантъ", Минтранс и представители авиаперевозчиков не стали комментировать инициативу, но отметили, что сейчас идет сбор ее оценок от компаний.

В феврале ЗАКС.Ру писал, что Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" для защиты от мошенников, вынуждающих граждан брать кредиты. Для кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей операции с ними будут заморожены на 4 часа, а для сумм свыше 200 тысяч — на 48 часов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру