Ленобласть вновь лидирует в рейтинге регионов по вводу жилья

Первое место в рейтинге субъектов РФ по вводу жилья в расчете на одного жителя региона за 2024 год заняла Ленобласть. Результаты соответствующего исследования РИА "Новости" были опубликованы на сайте издания 24 марта.

Согласно данным, приведенным в публикации, в прошлом году ввод жилья на одного жителя Ленобласти составил 1,98 квадратных метров. Общий объем введенного жилья в регионе в 2024 году составил 4,65 млн квадратных метров, что на 2,9% меньше, чем этот же показатель в 2023 году. Тогда лидером по вводу жилья среди регионов также была Ленобласть.

Отметим, что по этому показателю Петербург находится лишь на 71 месте в рейтинге. В 2024 году в городе было введено 0,47 квадратных метров жилья в расчете на одного жителя. При этом общий объем введенного жилья в Петербурге упал аж на 23,4% в сравнении с 2023 годом. Большее падение было только в Рязанской области (на 23,5% меньше) и в Севастополе (27,9%).

В ноябре 2024 года ЗАКС.Ру писал, что два крупных застройщика подписали контракты на возведение более 500 тысяч квадратных метров недвижимости в поселке Романовка Всеволожского района Ленобласти в рамках проекта комплексного развития территории. Этот проект стал 11 соглашением КРТ в регионе.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру