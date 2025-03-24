ЛДПР предложила поддерживать в Петербурге занятых пробацией НКО

Законодательное собрание рассмотрит проект фракции ЛДПР о поддержке некоммерческих организаций, занятых ресоциализацией, социальной адаптацией и реабилитацией лиц, в отношении которых применяется пробация, следует из данных на сайте городского парламента. По мысли авторов проекта, это поспособствует предупреждению совершения новых преступлений осужденными.

Изменения вносятся в действующий закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге". В документе содержится перечень сфер деятельности НКО, на реализацию которых может предоставляться финансовая, имущественная, информационная и иные виды помощи. В ЛДПР предлагают удлинить список на одну позицию, включив в него занятые пробацией организации.

В пояснительной записке авторы отмечают, что "одной из острых социальных проблем в России является недостаточность мер по социальной адаптации и ресоциализации лиц, осужденных к различным видам уголовных наказаний". Отбывающие или недавно отбывшие наказание граждане теряют социальные связи и лишаются семей, жилья, навыков для работы и прочего. В результате "около 44 % освободившихся российских заключенных вновь совершают преступления и возвращаются в тюрьмы", пишут депутаты со ссылкой на данные Министерства юстиции.

Поддержка организаций, занятых в сфере пробации, может способствовать реабилитации граждан и, соответственно, уменьшению количества преступлений, считают в ЛДПР.

Закон "О пробации" был принят Государственной думой в феврале 2023 года и вступил в силу с начала 2024 года. В минувшем январе ФСИН отчиталась о восстановлении социального взаимодействия для 1,6 тысячи осужденных в рамках механизмов пробации. Работа велась посредством переписки с родственниками осужденных и взаимодействия с органами местного самоуправления и миграционными службами.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру