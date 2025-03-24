Суд отправил в колонию участников нападения по мотивам национальной вражды

Приморский районный суд огласил приговор по делу о нападении на представителя нетитульной нации, сопряженном с антиисламскими выкриками, сообщила 24 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фигурантам дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) Владиславу Антонову и Михаилу Треневу назначили 2,5 года колонии строгого режима и 3,5 года колонии общего режима соответственно.

Как установил суд, 17 июня 2024 года нетрезвые Антонов и Тренев напали поблизости от "Лахта Центра" на "представителя одной из кавказских национальностей", как уточнила судебная пресс-служба. При этом они громко и нецензурно кричали, а Тренев позволил себе "оскорбительное высказывание в отношении Аллаха". В свою очередь, Антонов разбил стеклянную бутылку и бросил в сторону оппонента, после чего принялся размахивать руками в попытке ударить.

Своими действиями фигуранты применили насилие к потерпевшему, также они "действовали по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Оба признали свою вину.

Ранее полицейские задержали 19-летнего горожанина за стрельбу из "Сигнала охотника" на станции метро "Василеостровская" вечером 22 марта. Произошедшее квалифицировали как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), в перспективе молодому человеку может грозить уголовное дело

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру