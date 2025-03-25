Депутат Марченко попросил Генпрокуратуру заняться ларьками с вейпами

Петербургский депутат Госдумы Евгений Марченко направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить ларьки, осуществляющие торговлю вейпами и табаком в регионах страны, сообщил 25 марта ТАСС.

Марченко попросил Краснова дать поручение надзорным органам субъектов проверить соблюдение законодательств о рекламе табачной продукции и о защите граждан от воздействия табачного дыма и потребления табака. Он также предложил проконтролировать законность размещения ларьков, торгующих никотинсодержащей продукцией.

По словам депутата, он получил жалобу на работу торговых точек, продающих вейпы и табак, от жительницы Выборгского района Петербурга. Ларьки якобы размещают "свето-цветографическую рекламу", которая побуждает покупать табачную продукцию.

"Заявитель указывает, что особенно возмущает то, что данные ларьки находятся на пути движения школьников и малышей в детские сады и школы, расположены рядом с продовольственными магазинами в шаговой доступности, вдоль маршрутов движения людей на остановках общественного транспорта и метро", - цитирует обращение Марченко ТАСС.

По его мнению, эта проблема имеет массовый характер на территории страны. Марченко считает, что продавцы вейпов используют "агрессивные маркетинговые технологии" для привлечения молодежи.

Напомним, что в конце января был принят закон об ужесточении ответственности за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Теперь штрафы за подобные нарушения достигают 300 тысяч для физических лиц, 700 тысяч для должностных и 2 млн рублей для юридических.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в Госдуме предложил ограничить распространение информации о самодельном изготовлении вейпов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру