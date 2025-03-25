Шишкина обратилась в полицию из-за обслуживания домофонов

Полиция рассмотрит обращения граждан по вопросу компании, якобы незаконно взимающей плату за обслуживание домофонов, сообщила депутат петербургского Заксобрания Марина Шишкина в своем Telegram-канале. Она сама обратилась в УМВД России по Московскому району.

По словам Шишкиной, он получила более 30 жалоб от жителей Московского, Центрального и Кировского районов города на деятельность ООО "ГЦБЖ "ЭлКом". По их словам, компания ежемесячно выписывает им счета за содержания домофонов. Однако устройства якобы были установлены и обслуживаются самими жильцами, а никаких контрактов с "ЭлКомом" заключено не было.

Депутат также отметила, что ситуацией уже заинтересовались другие ведомства. Так, Роспотребнадзор уже подал на "ЭлКом" в суд, а прокуратура Кировского района провела проверку ее деятельности, в ходе которой были выявлены нарушения.

Как указано в публикации, в полиции Московского района Шишкиной сообщили, что материалы по пяти эпизодам возможного нарушения закона со стороны "ЭлКома" были зарегистрированы в Книге учета сообщений о преступлениях. В ведомстве также добавили, что рассмотрение находится на контроле Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Депутат заверила, что тоже будет контролировать ход дела.

В октябре 2024 года ЗАКС.Ру писал, что по решению прокуратуры с компании, обслуживающей домофон в одном из домов Красногвардейского района, была взыскана компенсация после падения магнита входной двери на голову жительницы дома.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру