Пиотровский предупредил о мошеннической схеме с "Алыми парусами"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил в своем Telegram-канале о мошенниках, продающих билеты якобы на корабли для просмотра праздника выпускников "Алые паруса".

По его словам, соответствующие предложения появились в Сети. Пиотровский призвал петербуржцев быть бдительными и не приобретать билеты на якобы просмотр шоу "Алых парусов" с кораблей.

"Если вы увидите подобные предложения, то ни в коем случае не переводите этим людям деньги. Это мошенники!", - написал вице-губернатор в публикации.

Пиотровский также добавил, что доступ в акваторию Невы 28 июня, в день проведения праздника, будет полностью закрыт в связи с проходом парусника.

Напомним, что дата проведения "Алых парусов" в 2025 году стала известна 20 марта. Как и в прошлом году, праздник состоится 28 июня. В 2024 году "Алые паруса" посетили школьники из 16 государств и 38 регионов России. Трансляция мероприятия проводилась на телевидении и в интернете, всего его посмотрели почти 37 млн человек.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру