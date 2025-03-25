Суд приговорил активистку Абрамову к двум годам колонии

Процесс по делу активистки Елены Абрамовой, обвиняемой в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), завершился 25 марта в Куйбышевском районном суде, сообщило издание MR7. На прошедшем заседании судья огласил приговор, согласно которому Абрамовой назначено два года колонии с запретом администрирования сайтов и проведения митингов и пикетов сроком на 2,5 года.

Прокурор просил для обвиняемой шесть лет лишения свободы с четырехлетним запретом на администрирование сайтов и проведение публичных акций.

Сама активистка заявила в прениях, что не считает себя виновной. При этом она попросила в случае назначения наказания отложить его исполнение на пять лет, вплоть до 21-летия ее дочери.

Интересы Абрамовой в суде представлял адвокат Константин Доложанский. Он официально сменил предыдущего защитника активистки Игоря Скачко на заседании суда 17 марта. Также ранее подсудимая просила суд об исключении из материалов дела экспертизы лингвиста Игоря Жаркова и психолога Вероники Константиновой, однако получила отказ.

Уголовное дело в отношении Абрамовой было возбуждено в августе 2023 года после проведения пикетов с пацифистскими плакатами на Невском проспекте. Дело было передано в суд, однако в конце того же года его вернули в прокуратуру из-за выявленных ошибок. Вновь на рассмотрение суда дело поступило в августе 2024 года. На время следствия и суда Абрамова под стражу не заключалась и находилась под запретом определенных действий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру