Депутаты рассмотрели проект о переносе места полуденного выстрела

Проект изменений в Устав Петербурга преодолел 26 марта первое чтение в Законодательном собрании. Депутаты поддержали внесенный губернатором Александром Бегловым проект о возможности переноса места полуденного выстрела в Петропавловской крепости.

Сейчас в тексте Устава прописано, что "петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости". Губернатор предложил считать традицией полуденный выстрел с территории укрепления на Заячьем острове.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что сейчас на гранитном фасаде крепости ведутся реставрационные работы, при этом в 2025 году они запланированы на Нарышкином бастионе. В связи с этим возникла необходимость переноса места полуденного выстрела при сохранении традиции.

"Исторические сведения подтверждают возможность проведения полуденного выстрела сигнального орудия с территории Петропавловской крепости, не умаляя исторической ценности данной традиции", — отмечается в тексте документа.

Согласно проведенным историческим исследованиям, традицией может считаться выстрел не только с Нарышкина бастиона, но и с другого места внутри укреплений. Например, в XVIII веке пушечная пальба, отмечавшая время, велась с не только с Нарышкина, но и Государева бастиона.

Рассказывать о сути проекта на трибуну поднялся представитель главы города в ЗакСе Константин Сухенко. В ответ на вопрос Ольги Герасиной ("Новые люди") он, в частности, заверил, что после реставрации орудия вернутся на прежнее место на Нарышкином бастионе.

Информация о возможности переноса места полуденного выстрела появилась в середине января. Работы по реставрации облицовки крепости ведутся с 2022 года. Первоначально предполагалось, что они завершатся в декабре 2024 года, однако позже стало известно о возможности продления сроков работ.

Андрей Казарлыга, фото: Законодательное собрание Петербурга