Прокуратура обнаружила нарушения в благоустройстве у Таврического дворца

Работы на установку малых архитектурных форм на территории объекта культурного наследия "Дворец Таврический" стали причиной для возбуждения административного дела, сообщила 27 марта прокуратура Петербурга.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Как утверждают в ведомстве, в аукционной документации СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" на установку малых архитектурных форм отсутсвовало требование о наличии лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а сам проект не был согласован с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Прокуратура, помимо возбуждения дела, внесла представление об устранении нарушений директору Центра комплексного благоустройства.

По ч.1 ст. 7.13 КоАП нарушителю может грозить до 200 тысяч рублей штрафа. Штрафы для должностных лиц доходят до 400 тысяч рублей, а для юрлиц - до 5 млн рублей.

Сейчас СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" с приставкой врио возглавляет Алев Аджиев. Бывший директор учреждения 14 марта был переведен из-под домашнего ареста в СИЗО. Экс-чиновник проходит обвиняемым по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. в ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и о мошенничестве в крупном размере либо с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

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