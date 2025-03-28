Даванков поучаствовал в акции в поддержку собачьего приюта в Пушкине

Представители "Новых людей" приняли участие 28 марта в благотворительной акции в поддержку приюта для собак "Пушдомик" в Пушкине, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мероприятие посетили секретарь регионального отделения партии Анастасия Васильева, депутат Заксобрания Дмитрий Павлов и депутат Госдумы Владислав Даванков.

Партийцы передали приюту собачий корм. Сама акция предусматривала фотосессии и прогулки для блогеров с собаками для привлечения внимания к проблемам животных. Политики также не отказали себе в удовольствии пройтись с четвероногими.

Как рассказал ЗАКС.Ру Даванков, партия поддерживает приюты для животных в ряде регионов. При этом он заострил внимание на том, что помощь оказывают не только в предвыборный период. По его словам, партийцы приезжают в качестве волонтеров и, в частности, занимаются уборкой территории. По признанию депутата, сам он участвует в таких мероприятиях с сыном.

Депутат заявил о том, что партия не поддерживает резонансный законопроект, дающий право регионам усыплять бездомных животных, чей срок содержания в приютах превысил лимит. Отметим, что отрицательный отзыв на инициативу ранее представил петербургский ЗакС. При этом политик анонсировал внесение в Госдуму в скором времени законопроекта о чипировании питомцев. Депутат полагает, что обязательное чипирование животных поспособствует более ответственному к ним отношению со стороны владельцев.

— Мы против этого законопроекта [об усыплении бездомных животных], конечно. Мы смотрели мировой опыт. В первую очередь, это должны быть приюты, мы против того, чтобы их [собак] выпускать туда же, где они жили, перед этим стерилизовать, лечить. Их надо содержать в приютах и по-другому проблему не решить. <...> Вырезать собак, отстреливать, я считаю, что это негуманно. Но и негуманно их отпускать, просто полечить и выпустить на улицу, где они также голодают, бросаются на людей, — поделился соображениями он.

В качестве позитивного примера парламентарий привел "Пушдомик", где в год удается пристроить около 200 собак. При этом он предположил возможность оказания поддержки новым хозяевам, например, посредством выдачи корма для животных. "Это гораздо дешевле, чем то, как это происходит сейчас: деньги расходуются не туда, а у муниципалитетов всегда денег нет", — добавил политик.

К слову, себя Даванков назвал кошатником и сообщил, что держит двух кошек. Также в его семье живут два кролика, следует из его слов.

Ранее свои предложения по законопроекту об усыплении животных представил Следственный комитет. При этом сейчас рассмотрение проекта в Госдуме отложено на неопределенный срок, следует из карточки проекта в электронной базе нижней палаты. На прошлой неделе комитет ГД по экологии внес на рассмотрение депутатов проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой представить позицию по поводу обращения с животными.





Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру