Чечина представила Заставного в качестве врио главы Приморского района

В администрации Приморского района состоялось официальное представление временно исполняющего обязанности главы Богдана Заставного, сообщил 31 марта депутат Заксобрания Александр Ходосок. В мероприятии приняла участие вице-губернатор Наталья Чечина.

"Богдан Заставный приступает к исполнению своих обязанностей. Желаем ему успехов в работе на благо жителей Приморского района!" — написал Ходосок в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о смерти главы района Алексея Никонорова, произошедшей после продолжительной болезни. В четверг, 27 марта, стало известно, что врио главы района назначен Заставный, который до этого руководил комитетом по молодежной политике. На пост врио главы комитета назначили Романа Волковского, который до того был первым заместителем Заставного.

Одновременно с Заставным губернатор Александр Беглов назначил на пост врио главы Красносельского района Ольгу Акацевич, перед этим занимавшую должность главы Государственной жилищной инспекции. На ее прежнее место в статусе врио начальника назначили Юрия Кузина. Ранее он занимал должность заместителя главы ГЖИ.

Андрей Казарлыга, фото: Александр Ходосок / Telegram