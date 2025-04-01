В ГАТИ рассказали о сроках ремонта Троицкого моста

Ремонтные работы на Троицком мосту завершатся в срок до начала Петербургского международного экономического форума, сообщил 1 апреля начальник Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко. Заявление прозвучало на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту месячника благоустройства.

— С сегодняшнего числа закрыт Троицкий мост на ремонт. Он будет ремонтироваться до 10 июня, — рассказал Геращенко.

В целом в Петербурге уже стартовали дорожные работы, отметил начальник ГАТИ. Так, уже выдан ордер на ремонт Московского проспекта. В мае следует ожидать работ на 18-19 линиях Васильевского острова, на Светлановском проспекте, улице Савушкина и ряде иных дорог. В августе, уже после празднования Дня Военно-Морского флота, работы развернутся на Невском проспекте.

— Мы все видим, что требуется ремонт проезжей части, локально будет выполняться ремонт тротуаров. Сейчас там энергетики заканчивают перекладку своих сетей. В этот сезон Невский проспект будет ремонтироваться, — пообещал Геращенко.

Ремонтные работы на Троицком мосту продолжаются с 21 февраля. В этом году ПМЭФ пройдет в период с 18 по 21 июня, традиционно его площадкой выступит "Экспофорум". В начале марта комитет по государственному заказу разместил закупку на организацию экспозиции Петербурга и проведение мероприятий в рамках ПМЭФ, потратить на это готовы до 108 млн рублей. Помимо этого, комитет по культуре подписал контракт на проведение приема от имени губернатора за 19 млн рублей, конкурс объявляли в начале февраля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру