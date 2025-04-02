Суд не удовлетворил иск Смольного к сыну Нагиева из-за долгов по аренде

Сестрорецкий районный суд Петербурга не удовлетворил иск городского комитета имущественных отношений (КИО) к актеру Кириллу Нагиеву о взыскании долгов по арендной плате и пени, сообщила объединенная служба судов города 2 апреля. Смольный просил взыскать с сына актера и телеведущего Дмитрия Нагиева более 90 тысяч рублей.

Согласно исковому заявлению, КИО заключил с Нагиевым соглашение о присоединении к договору аренды земельного участка в Курортном районе, по которому актер обязался вовремя выплачивать аренду. По информации комитета, обязательство выполнено не было, у актера образовался долг в размере около 84,5 тысячи рублей. Также за просрочку Нагиеву начислялась пеня в размере 0.075% от суммы долга за каждый день просрочки. В итоге КИО просил суд взыскать 92,6 тысяч рублей.

Нагиев предоставил суду доказательства уплаты долга, иск комитета удовлетворен не был.

Актер Кирилл Нагиев родился в Ленинграде в 1989 году. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2011 году. На счету Нагиева участие в более 45 проектах, среди которых фильмы "Холоп" и "Холоп-2", а также сериал "The телки".

Напомним, что в апреле 2024 года суд в Москве обязал актера Семена Трескунова* выплатить долг за коммунальные услуги в размере 10 тысяч рублей. На тот момент признанный иноагентом актер проживал за границей порядка 3 лет.

*Минюст внес Семена Трескунова в единый реестр иноагентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру