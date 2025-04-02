Песков: Задача Службы по вопросам гражданства - упорядочивание миграционных процессов

Главная задача новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД состоит в упорядочивании миграционных процессов и контроле за соблюдением законов, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это позволяет гораздо более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы, улучшить координацию между ведомствами. Конечно, главной задачей является упорядочивание миграционных процессов и реализация законов России, снижение противоправной деятельности", - рассказал представитель Кремля.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ с поручением создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД 2 апреля. Возглавить ведомство должен будет бывший заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

Служба будет создана на базе Главного управления по вопросам миграции МВД. Напомним, это управление появилось в 2016 году взамен упраздненной Федеральной миграционной службы.

В 2025 году начали действовать несколько новых законов в сфере миграционной политики. Так, с 5 февраля в России действует реестр контролируемых лиц, куда к началу марта уже попали 685 тысяч иностранных граждан.

С 1 апреля также вступил в силу закон, в соответствии с которым детей мигрантов могут зачислить в школу только после успешной сдачи экзамена по русскому языку. Ребенок должен набрать не менее 90% правильных ответов.

Фото: сайт Кремля