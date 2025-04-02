Путин учредил Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан

Президент России Владимир Путин поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов 2 апреля.

Новый орган появится на базе Главного управления по вопросам миграции МВД. Правительству России президент поручил уточнить предельную штатную численность органов внутренних дел и центрального аппарата МВД, а также обеспечить финансирование создания Службы.

Еще одним указом Путин назначил начальником службы первого заместителя министра внутренних дел Андрея Кикотя. Ранее чиновник занимал пост заместителя Генерального прокурора РФ, он был освобожден от должности тем же документом.

Оба указа вступают в силу в день подписания, 2 апреля.

В 2025 году начали действовать несколько новых законов в сфере миграционной политики. Так, с 5 февраля в России действует реестр контролируемых лиц, куда вносят нарушителей миграционного законодательства. По данным на 9 марта, в него уже попали 685 тысяч иностранных граждан.

С 1 апреля также вступил в силу закон, в соответствии с которым детей мигрантов могут зачислить в школу только после успешной сдачи экзамена по русскому языку. Ребенок должен набрать не менее 90% правильных ответов.

В Петербурге также вводятся новые меры по контролю за мигрантами. В феврале глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов рассказал, что восемь тысяч видеокамер в городе планируется оснастить системой распознавания этнической идентичности.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру