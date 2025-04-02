Жилкомсервис заплатит 928 тысяч рублей из-за потопа в квартире на Лиговском

Куйбышевский районный суд взыскал с ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района" возмещение ущерба, компенсацию морального вреда и штраф за затопленную квартиру на Лиговском проспекте, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. В общей сложности жилкомсервису придется выплатить 928 тысяч рублей.

Иск о возмещении ущерба подал петербуржец Филипп Евстрахин, чью квартиру залило из-за неполадок с запорной арматурой на трубопроводе, находящемся в чердачном помещении дома. В январе 2024 года в ходе осмотра помещения были зафиксированы следы протечек на потолке и стенах, отслоение обоев, набухание откосов и пола. Из-за воды пострадали плазменный телевизор, пылесос, ноутбук, мебель, книги, детские мягкие игрушки и одежда. Как установил суд, обслуживанием дома, где произошла протечка с чердака, занимается ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района". В опубликованном судебном решении указано, что компания не предоставила доказательств своей невиновности в случившемся.

В итоге в пользу истца суд взыскал с жилкомсервиса возмещение ущерба в 496,8 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей, штраф в 273,4 тысячи рублей и судебные расходы в 30 тысяч рублей. Также организации придется оплатить госпошлину и затраты на проведение экспертизы.

Истец также просил суд взыскать с жилкомсервиса 912 тысяч рублей как компенсацию вынужденной аренды жилья из-за потопа, но суд в этом отказал.

Напомним, в середине марта стало известно, что бывшего гендиректора другой компании в сфере коммунальных услуг - ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" - будут судить по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Следователи подозревают, что его бездействие как главы жилкомсервиса привело к обрушению флигеля жилого дома на Гороховой улице в декабре 2023 года.

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