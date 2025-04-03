ФАС: стоимость проезда по ВСМ будет конкурентной

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов рассказал в интервью ТАСС 3 апреля, что ведомство считает, что цена на билет на проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург будет конкурентной.

"Мы полагаем, что ценообразование будет достаточно конкурентное. Ведь уже сейчас авиакомпании запустили тариф "шаттл", рейсы между городами летают каждые 15 минут, пользуется спросом скоростная трасса М-11 "Нева", - заявил он.

Магазинов добавил, что ФАС не может заниматься регулированием скоростных поездов, так как это не предусмотрено законом. Подобные правила распространятся и на перевозки по ВСМ. По его словам, задачей ведомства будет обеспечение пассажиров доступностью регулируемых мест в плацкарте.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев на Восточном экономическом форуме в начале сентября 2024 года заявил, что стоимость проезда по ВСМ будет в пределах 10 тысяч рублей. В конце того же месяца замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев уточнил на заседании Госдумы, что цена билета от Москвы до Петербурга по ВСМ на момент запуска движения во второй половине 2028 года составит 8,9 тысяч рублей. В последствии стоимость будет индексироваться.

Отметим, что в начале февраля 2025 года "Фонтанка.ру" привела линейку цен, обсуждаемую при расчете финансовой модели проекта ВСМ. По информации издания, в 2028 году стоимость билета от Петербурга до Москвы составит 8,9 тысячи рублей, от Петербурга до Твери — 7,6 тысячи, а от Петербурга до Великого Новгорода — 1,8 тысячи.

Напомним, что пустить пассажирское движение по ВСМ рассчитывают в начале 2028 года. Строительство магистрали стартовало в Обухово в начале марта 2025 года. При этом в конце января министр транспорта Роман Старовойт пообещал президенту России Владимиру Путину закончить возведение ВСМ точно в срок, а Виталий Савельев в конце февраля заявил, что некоторые работы по строительству опережают график.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру