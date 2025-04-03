ККИ снес нелегальные павильоны у метро "Площадь Мужества"

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) демонтировал незаконные постройки с земельного участка у станции метро "Площадь Мужества", сообщила пресс-служба ведомства 3 апреля. Территорию освободили от будки охраны и металлического павильона.

В демонтаже построек вместе с сотрудниками комитета участвовали представители его подведа СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества". В итоге освобождена была территория площадью более 100 квадратных метров у дома 49 по 2-му Муринскому проспекту.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта между городом и юридическим лицом истек еще в январе 2025 года. Ранее установленные павильоны использовались для автосервисного обслуживания, однако работа бизнеса была со временем прекращена. Несмотря на это, бывший арендатор не освободил территорию от построек, в связи с чем в феврале 2025 года КИИ направил ему уведомление о необходимости сделать это. Бывший арендатор требования не выполнил.

В итоге ККИ самостоятельно приступил к демонтажу конструкций. После окончания работ ведомство планирует обратиться в суд с целью взыскания с бывшего арендатора затрат на снос построек и восстановление участка.

Напомним, что в феврале из-за проблем с арендой ККИ выселили скалодром с проспекта Науки.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного