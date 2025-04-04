Московский суд арестовал гендиректора "Аеза Групп"

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу генерального директора ООО "Аеза Групп" Юрия Бозояна, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы 4 апреля. Его обвиняют в пособничестве в организации преступного сообщества и приобретении, хранении и реализации наркотиков (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 33 п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Вместе с Бозояном суд арестовал еще несколько сотрудников "Аеза Групп", они проведут в СИЗО как минимум 2 месяца. 1 апреля сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в офисе компании на Зольной улице в Петербурге, где раньше размещался "ЧВК Вагнер Центр". Тогда же был задержан Бозоян вместе с другими подозреваемыми.

После задержанных этапировали в Москву, так как расследование дела ведет следственный департамент МВД. Как пишет "Коммерсантъ", речь может идти о деле о незаконной банковской деятельности в составе организованного преступного сообщества (ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 210 УК РФ). В частности, некоторые СМИ писали, что компанию могут подозревать в незаконном обналичивании средств.

"Аеза Групп" была создана в июне 2021 года петербуржцами Арсением Пензевым и Игорем Князевым. Компания представляет собой хостинг-провайдер, занимающийся предоставлением серверов. Арестованный Юрий Бозоян присоединился к "Аеза Групп" в январе 2023 года, а уже к концу года занял пост гендиректора фирмы. Ранее у него уже был опыт управления IT-компанией.

Напомним, что в начале марта суд арестовал директора ФГУП "СКТБ Технолог" Дмитрия Руденко. Руководителя подведа Минобороны обвиняют в мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также в легализации денежных средств.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру