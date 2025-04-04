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Новости 12:58

Московский суд арестовал гендиректора "Аеза Групп"

фото ЗакС политика Московский суд арестовал гендиректора "Аеза Групп"

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу генерального директора ООО "Аеза Групп" Юрия Бозояна, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы 4 апреля. Его обвиняют в пособничестве в организации преступного сообщества и приобретении, хранении и реализации наркотиков (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 33 п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Вместе с Бозояном суд арестовал еще несколько сотрудников "Аеза Групп", они проведут в СИЗО как минимум 2 месяца. 1 апреля сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в офисе компании на Зольной улице в Петербурге, где раньше размещался "ЧВК Вагнер Центр". Тогда же был задержан Бозоян вместе с другими подозреваемыми.

После задержанных этапировали в Москву, так как расследование дела ведет следственный департамент МВД. Как пишет "Коммерсантъ", речь может идти о деле о незаконной банковской деятельности в составе организованного преступного сообщества (ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 210 УК РФ). В частности, некоторые СМИ писали, что компанию могут подозревать в незаконном обналичивании средств.

"Аеза Групп" была создана в июне 2021 года петербуржцами Арсением Пензевым и Игорем Князевым. Компания представляет собой хостинг-провайдер, занимающийся предоставлением серверов. Арестованный Юрий Бозоян присоединился к "Аеза Групп" в январе 2023 года, а уже к концу года занял пост гендиректора фирмы. Ранее у него уже был опыт управления IT-компанией.

Напомним, что в начале марта суд арестовал директора ФГУП "СКТБ Технолог" Дмитрия Руденко. Руководителя подведа Минобороны обвиняют в мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также в легализации денежных средств.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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