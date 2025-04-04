Дрозденко нашел нового главу комитета по труду и занятости Ленобласти

Председателем комитета по труду и занятости Ленобласти стала Юлия Косарева, сообщила 4 апреля пресс-служба губернатора региона Александра Дрозденко. Соответствующее назначение утвердил глава области.

Косарева вступит в должность 7 апреля. До назначения чиновница трудилась в качестве зампредседателя комитета экономического развития Ленобласти, где курировала промышленность.

Как говорится в публикации, Косарева родилась Киришах. Окончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет, после чего в 1991 году устроилась в администрацию родного города. Карьеру Косарева начала с должности бухгалтера и уже через пять лет стала начальником отдела исполнения бюджета. В 2006 году чиновница возглавила комитет финансов Киришского района, в 2013 перешла на пост замглавы по экономике. По итогам 2018 года Косарева отчитывалась о доходах уже как замглавы комитета экономического развития Ленобласти.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что бывший вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев покинул должность проректора СПбГПМУ и возглавил Институт экспериментальной медицины. С марта 2020 года по январь 2025 года чиновник трудился в Смольном, курируя деятельность комитетов по здравоохранению и по информатизации, а также городское управление по ветеринарии.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба губернатора Ленобласти