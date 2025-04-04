Обвиняемого в повторной публикации запрещенного лозунга отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Олега Мампорию, обвиняемого в неоднократной пропаганде запрещенной организации (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 4 апреля. Действие меры пресечения продлится до 21 мая.

По версии следствия, Мампория, ранее привлеченный к административной ответственности за пропаганду запрещенной организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), якобы разместил сообщение в публичном чате одного из мессенджеров, вновь содержащее лозунг запрещенной в России террористической организации.

Мампория был задержан 3 апреля, тогда же ему предъявили обвинение. Задержанный признал вину в полном объеме. Мампории грозит лишение свободы до 4 лет.

Напомним, что в конце марта в Петербурге суд отправил под административный арест на 14 суток православного священника Николая Савченко за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 ч. 1 КоАП РФ) за фото, опубликованное в 2014 году.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру