ЗакС рассмотрит проект об электронном голосовании собственников жилья

Губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания проект о возможности электронного голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников жилья, следует из данных в базе парламента Петербурга. Высказывать свое мнение горожане смогут в помещениях МФЦ.

Представленный проект вносит дополнение в закон "О жилищной политике Санкт-Петербурга", разрешая правительству города устанавливать порядок доступа к электронному голосованию. Сама процедура будет возможна с использованием ГИС ЖКХ при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Возможность удаленного голосования по повестке собрания собственников недвижимости через МФЦ регламентируется Жилищным кодексом. Согласно тексту, подобную опцию имеют право самостоятельно вводить власти регионов на подведомственных территориях. Этой возможностью планирует воспользоваться Смольный.

В Петербурге неоднократно вспыхивали скандалы из-за подделки подписей при голосовании собственников недвижимости на общих собраниях. В подобных ухищрениях неоднократно подозревали различные управляющие компании, которые таким способом пытались навязать свои услуги. В частности, в июле 2023 года глава фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин заявил, что УК подделала его подпись в протоколе. Позже он предложил наказывать за подобное лишением свободы.

Накануне отвечать на вопрос о деятельности одной из городских УК пришлось вице-губернатору Евгению Разумишкину в ходе прямой линии. Чиновник напомнил петербуржцам о возможности обращения в суд. До этого их сообщения прокуратуры Петербурга стало известно о лишении премий 16 сотрудников Госжилинспекции после выявленных нарушений в работе с жалобами горожан. Обращения, в том числе, касались фальсификации протоколов общих собраний собственников.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру