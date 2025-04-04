ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:25

Минюст внес в реестр иноагентов кинокритика Екатерину Барабаш*

фото ЗакС политика Минюст внес в реестр иноагентов кинокритика Екатерину Барабаш*

В реестр иностранных агентов внесли кинокритика Екатерину Барабаш*, стримера Алексея Губанова**, известного под псевдонимом Хесус**, петербургского телеведущего Алексея Лушникова***, а также музыканта Святослава Толстого**** и издание "Гласная"*****. О включении их в реестр иноагентов сообщили в Министерстве юстиций 4 апреля. 

Пресс-служба Минюста сообщила, что упомянутые лица и организация распространяли недостоверные сведения о принимаемых решениях российских властей и выступали против проведения специальной военной операции. 

Также из реестра была исключена некоммерческая организация "Проект Апрель"***** - в результате проверки Минюст убедился, что НКО прекратило деятельность иностранного агента. 

Напомним, неделей ранее Минюст признал иностранным агентом петербургского рэпера Артема Бровкова******, выступающего под псевдонимом Fuze******. 

* Минюст внес Екатерину Барабаш в реестр иноагентов

** Минюст внес Алексея Губанова в реестр иноагентов

*** Минюст внес Алексея Лушникова в реестр иноагентов

**** Минюст внес Святослава Толстого в реестр иноагентов

***** Минюст исключил "Проект Апрель" из реестра иноагентов

****** Минюст внес Артема Бровкова в реестр иноагентов

Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 апреля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама