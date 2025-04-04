На высокоскоростной магистрали будет высокоскоростной интернет

Пассажиров ВСМ Петербург – Москва планируют обеспечить высокоскоростным интернетом на протяжении всего пути, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России 4 апреля по итогам очередного заседания проектного офиса.

"<…> на всем пути между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет, поэтому обсудили диапазоны и количество вышек связи", - говорится в публикации ведомства.

Заседание прошло под руководством министра транспорта Романа Старовойта. На нем также обсуждались завершение работы над проектной документацией на одном из участков дороги в Московской области и актуализация технических решений ее пролетных строений.

Напомним, что ВСМ Петербург – Москва — это первая высокоскоростная магистраль в России. Она пройдет через шесть регионов России и соединит Москву и Петербург. Пустить пассажирское движение по магистрали планируют в 2028 году. При этом Старовойт на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце января пообещал завершить строительство дороги точно в срок.

Вице-премьер России Виталий Савельев в конце февраля заявил, что возведение магистрали укладывается в график, а на отдельных участках даже идет с его опережением. В Петербурге строительство ВСМ стартовало в Обухово в начале марта 2025 года.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что 3 апреля состоялась пресс-конференция градозащитников и представителей бизнеса. На ней участники поделились опасениями из-за строительства ВСМ. По их мнению, оно негативно скажется на комплексе складов Кокорева на Лиговском проспекте, а также на положении собственников и арендаторов помещений на территории.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру