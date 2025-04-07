Суд не стал расторгать договор с застройщиком Галерной гавани

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти не стал удовлетворять иск Невско-Ладожского бассейнового управления против ООО "Марина" о расторжении договора водопользования акватории в Галерной гавани, сообщила 7 апреля "Фонтанка.ру". Компания стоит за строительством домов на понтонах на территории гавани.

Соответствующий иск Невско-Ладожское бассейновое управление подало в суд в начале сентября 2024 года. На время рассмотрения обращения были введены обеспечительные меры в виде запрета на любые работы на территории гавани. Решение об отказе в иске суд принял 2 апреля, оно вступит в силу в течение месяца, если истец не подаст апелляцию.

"Это всего лишь первая инстанция, мы ещё не выиграли. Будет апелляция, кассация. Когда мы пройдем все три инстанции, тогда можно будет говорить о планах. Сейчас никаких планов. План один: выжить. Сейчас открывается навигационный сезон. У нас цель — выжить, дать яхтсменам выйти на воду и так далее", — приводит комментарий инициатора "плавучего квартала" Марата Асланова "Фонтанка.ру".

Разбирательство с "Мариной" началось в 2024 году, когда местные жители возмутились строительством плавучих домов. После на ситуацию обратил внимание Смольный. Комитет по охране памятников (КГИОП) направил в суд иск против компании, так как увидел в ее деятельности нарушение режим охраны памятника федерального значения "Галерная гавань Гребного порта". Ведомство требовало демонтировать уже возведенные конструкции и прекратить возведение новых. Иск позднее был приостановлен.

В свою очередь комитет имущественных отношений (КИО) вместе с Невско-Ладожским бассейновым управлением посчитали, что "Марина" нарушает условие договора и вредит арендуемой площади. Иск КИО все еще рассматривается судом. В случае его удовлетворения, компанию ждут штраф и устранение нарушений договора.

По иску КГИОП также был введен запрет на осуществление работ в гавани на время рассмотрения обращения. Однако позже приставы заметили, что "Марина" нарушала его, в связи с чем было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). По данной статье наказание может достигать 2 лет лишения свободы.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что во время прямой линий 1 августа 2024 года вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что город делает все возможное для прекращения строительства плавучих домов в Галерной гавани. Он также заявил, что нарушителей привлекут к ответственности и никаких новых построек на воде не появится.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру