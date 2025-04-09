Петербургские депутаты предлагают указывать наценку на социально значимые товары

Законодательное собрание Петербурга намерено обратиться к Государственной думе с инициативой об обязательном указании наценки ритейлеров на социально значимые товары. Соответствующий проект постановления был поддержан в первом чтении депутатами городского парламента на заседании 9 апреля.

Предложение было подготовлено членом фракции "Единая Россия" Андреем Рябоконем еще осенью 2024 года. По его мнению, указание размера наценки на социально значимые товары сможет повысить прозрачность ценообразования, а также позволит потребителям выявить случаи недобросовестной или завышенной наценки. В начале 2025 года Совет законодателей заявил о поддержке инициативы.

Не все депутаты положительно отнеслись к законопроекту. Например, депутат Марина Шишкина заявила, что фракция "Справедливая Россия - За правду" воздержится от голосования. По ее словам, информация о размере наценки никак не снизит "социальную напряженность", поскольку иницатива не предусматривает каких-либо рычагов давления не недобросовестных продавцов. Замруководителя фракции КПРФ Александр Рассудов назвал предложение Рябоконя "стрельбой по облакам". Он добавил, что "поймать" ритейлеров за наценку, по его мнению, не получится. Рассудов предложил создать в Петербурге региональный перечень социально-значимых товаров.

После обсуждения документ поддержали 33 депутата из 50 присутствующих.

Сейчас перечень социально-значимых продовольственных товаров насчитывает 24 позиции. Среди них, например, говядина, свинина, рыба, куриные яйца, сахар, хлеб, разные крупы и фрукты. Список существует с 2015 года. Ритейлерам рекомендуется устанавливать наценку на эти товары не более 10%.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру