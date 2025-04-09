В ЛДПР предложили штрафовать за опоздание автобусов

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе со своим лидером Леонидом Слуцким предложили ввести штрафы для перевозчиков за нарушение расписания движения общественного транспорта, сообщила пресс-служба партии 9 апреля. Соответствующий законопроект был направлен на заключение правительства.

"Рискуя опоздать на работу или не привезти вовремя детей в школу и садик, люди вынуждены тратить деньги на такси, в то время как у перевозчика, допустившего такую длительную задержку, никаких проблем не возникает. <…> Мы предлагаем установить административную ответственность, а также временные пределы допустимых задержек транспорта, за нарушение которых виновникам будет грозить денежный штраф. Не позволим халатности перевозчиков доставлять неудобства нашим гражданам!" – прокомментировал замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

К ответственности предлагается привлекать в том случае, если опоздание составило более 15 минут для городского транспорта, более 30 минут для пригородного, более часа для междугороднего и от 4 часов для международных автобусных маршрутов. Если же задержка произошла не по вине перевозчика, административная ответственность наступать не будет. Размер штрафов может составить от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 10 до 30 тысяч рублей для юрлиц.

В настоящий момент при длительной задержке общественного транспорта пассажир имеет право направить претензию перевозчику, который обязуется выплатить компенсацию в размере 3% от стоимости проезда за каждый час ожидания. Также пассажиры могут обратиться в суд с требованием возместить убытки, которые они понесли из-за опоздания отправления или прибытия транспорта.

Напомним, что в феврале 2019 года с подобной инициативой для Петербурга выступили депутаты городского Заксобрания от "Единой России" Алексей Цивилев и Денис Четырбок. Отметим, что сейчас законопроект отсутствует в базе парламента.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру