Пожар в ангаре на улице Маршала Новикова заинтересовал прокуратуру

Прокуратура Приморского района устанавливает причины и обстоятельства пожара в ангаре на Маршала Новикова, 36, сообщила пресс-служба ведомства 14 апреля. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство 14 апреля в 9:15. Возгорание произошло внутри ангара размером 5 тысяч квадратных метров. Изначально к тушению привлекли 15 сотрудников ведомства и 3 единицы техники, позднее их число увеличилось до 59 человек личного состава и 15 единиц техники.

Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют. МЧС направило к месту происшествия передвижную химико-радиометрическую лабораторию для проверки воздуха на наличие вредных веществ.

Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты проверки, проводимой МЧС.

Судя по появившимся в Сети видео с места пожара, возгорание могло произойти на складе компании "Вест-Инжиниринг". Компания специализируется на проектировании и строительстве энергетических и промышленных объектов, а также производстве и поставке оборудования для них.

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Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру