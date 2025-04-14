Прокуратура потребовала убрать конюшни с государственной земли

В результате проверки прокуратура Выборгского района выявила нарушения законодательства о государственной собственности в деятельности учреждения дополнительного образования, сообщила пресс-служба ведомства 14 апреля. На выданной ему территории располагались постройки конного клуба.

Как установило ведомство, организация получила от петербургского комитета имущественных отношений в постоянное пользование земельный участок без права возведения на нем построек. Однако во время проверки прокуратура обнаружила, что на выданной КИО территории располагаются деревянное здание конюшни, прицеп для перевозки лошадей, отходы шин, навал древесных опилок и строение неизвестного назначения. Постройки находятся на площади, прилегающей к другому участку, на территории которого работает конноспортивный клуб. При этом в уставе учреждения не прописана деятельность по организации конного спорта.

Прокурор района внес представление в адрес директора организации, оно находится на рассмотрении. Ведомство взяло на контроль устранение нарушений.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что суд удовлетворил иск прокуратуры об освобождении территории водоохранной зоны от отходов и нелегальных строений.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал прокуратуры