Петербурженку арестовали за запрещенные лозунги после спектакля про СВО

Петроградский районный суд Петербурга арестовал на 7 суток Василису Магрицкую за публичную демонстрацию запрещенной символики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 13 апреля. По первой статье она получила 5 суток административного ареста и еще 2 суток по второй.

В протоколах говорилось, что Магрицкая выкрикивала проукраинский лозунг и нецензурно выражалась вечером 11 апреля. Инцидент произошел в арт-кафе на Сытнинской улице, где в тот день состоялся поэтический спектакль, посвященный СВО.

Сама Магрицкая выкрикивание проукраинских лозунгов не признала, объяснения давать отказалась. Она также не признала свою вину по протоколу о мелком хулиганстве и заявила, что употребила алкоголь и ругаться матом не могла.

Обращение в полицию подала автор спектакля поэтесса Евгения Бильченко.

"Утром общалась с комитетом по борьбе с экстремизмом. Спасибо органам власти за быструю оперативную реакцию. Девушка задержана, мы со свидетелем, вдовой героя России, поехали с полицейскими, которые доставили ее в отделение", - написала Бильченко на своей странице "ВКонтакте" 12 апреля.

Напомним, что в марте Приморский районный суд арестовал на 10 суток петербуржца, установившего в социальной сети и мессенджере аватарку с запрещенным лозунгом.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру