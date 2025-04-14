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Новости 14 апреля, 18:07

Дворы Центрального района остались без выкатки мусора на несколько дней

фото ЗакС политика Дворы Центрального района остались без выкатки мусора на несколько дней

Мусор из дворов Центрального района Петербурга не вывозился несколько дней из-за того, что мусорные баки вовремя не выкатывались на улицу, сообщила 14 апреля "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу "Невского экологического оператора". Впервые проблема начала фиксироваться в пятницу 11 апреля.

Пользователи интернета связывают проблему с забастовкой дворников ЖКС № 2 Центрального района. Отказ выкатывать урны затронул более 20 адресов во Владимирском муниципальном округе, наиболее остро это заметно на улицах Рубинштейна, Коломенской, Большой Московской, Боровой, Загородном проспекте и переулке Джамбула. Местные жители также высказали "Фонтанке.ру" подозрения, что свой вклад в проблему внесли заведения общепита на центральных улицах, в частности на улице Рубинштейна. Подобные организации обязаны самостоятельно осуществлять вывоз мусора.

Вечером 13 апреля решением проблемы занялись жилищное агентство Центрального района, НЭО и "Автопарк № 1 Спецтранс". Сотрудники жилищного агентства самостоятельно начали выкатывать мусорные контейнеры, пока НЭО и Спецтранс организовали его вывоз. В ночь с 13 на 14 апреля потребовалась помощь дополнительной спецтехники.

Директор ЖКС № 2 Центрального района Наталия Полуянская рассказала "Фонтанке.ру", что выкатыванием мусорных контейнеров с 2022 года занимается жилагентство Центрального района. Помощь им также оказываются сотрудники УК. При этом в администрации района подчеркнули, что к 14 апреля нарушения были устранены, а ответственные службы продолжают работать в установленном порядке.

Выкатка мусорных баков необходима для отдельных дворов в центре города из-за невозможности проезда крупной техники и нежелания жильцов пропускать ее внутрь дворов.

"Такая система вывоза мусора характерна и для других городов с исторической застройкой: таких как Стокгольм, Таллин и Стамбул. Мы уменьшили на 10-15% количество дворов, где необходима выкатка контейнеров: закупили более компактную технику и начали заезжать во дворы сами", - рассказали "Фонтанке.ру" в пресс-службе НЭО.

Напомним, что в марте Заксобрание Петербурга приняло поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", касающиеся нарушений на контейнерных площадках. Они актуализировали понятия в сфере обращения с коммунальными отходами.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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