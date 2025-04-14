Дворы Центрального района остались без выкатки мусора на несколько дней

Мусор из дворов Центрального района Петербурга не вывозился несколько дней из-за того, что мусорные баки вовремя не выкатывались на улицу, сообщила 14 апреля "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу "Невского экологического оператора". Впервые проблема начала фиксироваться в пятницу 11 апреля.

Пользователи интернета связывают проблему с забастовкой дворников ЖКС № 2 Центрального района. Отказ выкатывать урны затронул более 20 адресов во Владимирском муниципальном округе, наиболее остро это заметно на улицах Рубинштейна, Коломенской, Большой Московской, Боровой, Загородном проспекте и переулке Джамбула. Местные жители также высказали "Фонтанке.ру" подозрения, что свой вклад в проблему внесли заведения общепита на центральных улицах, в частности на улице Рубинштейна. Подобные организации обязаны самостоятельно осуществлять вывоз мусора.

Вечером 13 апреля решением проблемы занялись жилищное агентство Центрального района, НЭО и "Автопарк № 1 Спецтранс". Сотрудники жилищного агентства самостоятельно начали выкатывать мусорные контейнеры, пока НЭО и Спецтранс организовали его вывоз. В ночь с 13 на 14 апреля потребовалась помощь дополнительной спецтехники.

Директор ЖКС № 2 Центрального района Наталия Полуянская рассказала "Фонтанке.ру", что выкатыванием мусорных контейнеров с 2022 года занимается жилагентство Центрального района. Помощь им также оказываются сотрудники УК. При этом в администрации района подчеркнули, что к 14 апреля нарушения были устранены, а ответственные службы продолжают работать в установленном порядке.

Выкатка мусорных баков необходима для отдельных дворов в центре города из-за невозможности проезда крупной техники и нежелания жильцов пропускать ее внутрь дворов.

"Такая система вывоза мусора характерна и для других городов с исторической застройкой: таких как Стокгольм, Таллин и Стамбул. Мы уменьшили на 10-15% количество дворов, где необходима выкатка контейнеров: закупили более компактную технику и начали заезжать во дворы сами", - рассказали "Фонтанке.ру" в пресс-службе НЭО.

Напомним, что в марте Заксобрание Петербурга приняло поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", касающиеся нарушений на контейнерных площадках. Они актуализировали понятия в сфере обращения с коммунальными отходами.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру