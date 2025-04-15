Нарушения эксплуатации свалки в Вырице обошлись в 166 млн рублей

Приставы взыщут более 166 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного экологии, с пользователей мусорного полигона в Вырице, сообщил 14 апреля комитет государственного экологического надзора Ленобласти. В отношении ООО "Монита" было возбуждено исполнительное производство.

"Данная ситуация демонстрирует, что нарушители всегда несут ответственность за свои действия. Приставы теперь обязаны обеспечить перечисление этих средств в бюджет Гатчинского муниципального округа, и Комитет продолжит следить за развитием событий", — прокомментировала глава областного эконадзора Рамила Агаева.

В июле 2023 года Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил иск комитета, признав компанию виновной в нарушении правил санитарной безопасности в лесах. Суд также обязал организацию выплатить штраф в 250 тысяч рублей. Однако комитет подал еще один иск – на этот раз о взыскании 164,4 млн рублей за загрязнение почвы в лесном фонде и еще 2,1 млн рублей за накопление отходов. Эти требования ведомства также были удовлетворены судом в сентябре 2024 года.

Напомним, что в марте петербургский суд взыскал рекордные 250 млн рублей за несанкционированную свалку в Приморском районе. Деньги поступили в бюджет города, их будут использовать для финансирования природоохранных мероприятий.

Ранее ЗАКС.Ру побеседовал с первым заместителем председателя комитета по природопользованию Петербурга Александром Кучаевым по вопросу несанкционированных свалок.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру