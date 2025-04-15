Тагильчанин отправится в колонию за дебош в Пулково

Московский районный суд назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии уроженцу Нижнего Тагила за пробежку к выходам на посадку аэропорта Пулково с избиением сотрудниц, сообщила 15 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Станислав Григорьев обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и в хулиганстве с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как установил суд, в полночь 23 марта 2024 года Григорьев без прохождения проверки документов пошел в кабину паспортного контроля международных рейсов. Контролер пыталась остановить его, но безуспешно: гражданин перепрыгнул через турникет и побежал в зону предполетного досмотра международных рейсов мимо рамки металлоискателя. У магазина Duty Free он оттолкнул следовавшего за ним контролера и бросился к выходам на посадку. В зале ожидания он ударил ладонью в лицо другого контролера и продолжил бег. Контролер догнала его и обхватила за шею, в ответ гражданин вырвал клок ее волос. После этого Григорьева задержали. Как отметила судебная пресс-служба, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, а свою пробежку сопровождал громким криком.

Григорьев признал насилие к представителю власти, но не признал хулиганство. По его собственным словам, он употребил запрещенные вещества и испытал желание проникнуть в аэропорт. Перед пробежкой он выкинул паспорт и мобильные телефоны, после чего рванул, намереваясь улететь в Америку. Сотрудники воздушной гавани пытались ему помешать, но россиянин "чувствовал, что должен бежать, и просто просил их не мешать ему". Намерений повредить кому-либо у него не было, заявил подсудимый.

Прокурор в прениях просил квалифицировать действия фигуранта как хулиганство. Суд поступил так и назначил Григорьеву три года колонии. По совокупности приговоров срок оказался на три месяца больше.

Действия пассажиров Пулково неоднократно становились причиной судебных разбирательств. Так, например, в июле 2024 года Московский райсуд вынес постановление по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, возбужденном после слов фигуранта о гранатах в ручной клади. Уголовное дело в отношении гражданина прекратили, назначив судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга