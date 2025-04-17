В Госдуме работают над запретом соцрекламы для иноагентов

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко занялась разработкой законопроекта, запрещающего иноагентам размещать социальную рекламу, сообщила депутат в своем telegram-канале 17 марта. Действующий запрет рекламы иноагентов не распространяется на соцрекламу.

"Мы уже приняли закон о запрете рекламы иноагентов и о запрете рекламы у иноагентов. Однако социальная реклама по закону рекламой не является. В итоге в популярных приложениях, поисковиках можно увидеть продвижение организаций иноагентов с пометкой "социальная реклама", - написала Занко в публикации.

По ее словам, она лично видела в интернете рекламу организации, признанной иноагентом, с пометкой соцрекламы. По мнению Занко, подобное явление способствует формированию положительного образа иноагентов и повышению их узнаваемости, что приводит к распространению "негативных смыслов и идей, противоречащих интересам нашей страны".

Напомним, что закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах, принадлежащих иностранным агентам, а также рекламировать самих иноагентов был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2024 года. В конце декабря Путин также утвердил закон, регулирующий порядок получения доходов для лиц, внесенных в реестр иностранных агентов. Теперь все доходы иноагентов от интеллектуальной и творческой деятельности, аренды недвижимости и транспорта, а также проценты по вкладам и дивиденды заключаются исключительно на специальные рублевые счета.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру