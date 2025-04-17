Татьяну Буланову наградили медалью "За труды в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин наградил заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве". Соответствующий указ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов 17 апреля.

"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью "За труды в культуре и искусстве" Буланову Татьяну Ивановну", - говорится в подписанном президентом указе.

Помимо культурной сферы, Татьяна Буланова также принимала участие в политической жизни Петербурга и страны. Так, в августе 2021 года певицу зарегистрировали в качестве кандидата от партии "Родина" на выборы Госдуму по 212-му избирательному округу. В итоге она заняла лишь четвертое место, уступив Александру Тетердинко ("Единая Россия"), Надежде Тихоновой (СРЗП) и Григорию Меньшикову (КПРФ).

Она также выдвигалась от партии "Родина" на выборы в петербургское Заксобрание в том же 2021 году, однако получила отказ от ТИК № 17. Так как певица представляла непарламентскую партию, ей было необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. ТИК насчитал у Булановой 18,4% брака среди автографов, что превышает допустимый процент в 3 раза. Певица пыталась оспорить решение о снятии ее кандидатуры, однако вновь получила отказ в регистрации.

Во время предвыборной гонки Буланова также записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, где посетовала на то, что в Петербурге отказываются размещать на городских билбордах плакаты партии "Родина". После этого Северную столицу с проверкой посетили представители ЦИК.

Анастасия Луценко, фото: страница Татьяна Булановой "ВКонтакте"