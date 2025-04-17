В Петербурге прекратили два дела, возобновленные после ухода фигурантов на СВО

Суды Петербурга рассмотрели первые два дела, возобновленные после ухода фигурантов на специальную военную операцию, рассказала 17 апреля глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. В обоих случаях дела были прекращены.

Рассмотрением первого дела занимался Кировский районный суд. Петербуржца судили за незаконное хранение 0,97 грамма наркотического вещества (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Подсудимый вину признал и раскаялся. В сентябре 2022 года он отбыл в зону СВО, где по сей день продолжает проходить военную службу.

Перед судом он оказался после того, как прибыл в отпуск в Петербург. Адвокат сообщил на заседании о том, что его подзащитный награжден правительственными наградами и загладил вред от преступления. В целом он просил дело прекратить. Суд прекратил дело в связи с деятельным раскаянием горожанина.

Второе дело рассматривал Зеленогорский районный суд, оно было возбуждено из-за нетрезвой езды на скутере лицом с судимостью или же подвергнутым административному наказанию (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Как сообщила Лебедева, дело было приостановлено в декабре 2023 года после того, как фигурант заключил контракт с Минобороны. В январе 2025 года горожанин прибыл в отпуск, где ему вручили повестку в суд. Дело возобновили, защита ходатайствовала о его прекращении в связи с истечением сроков давности. Суд дело прекратил по этому основанию.

В феврале стало известно, что в 2024 году в Петербурге приостановили рассмотрение 287 уголовных дел в связи с тем, что фигуранты заключили контракт с Минобороны. Большинство из них приостановили районные суды города.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру