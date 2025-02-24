Почти 300 уголовных дел приостановили в Петербурге из-за контрактов с Минобороны

В 2024 году 287 уголовных дел были приостановлены судами Петербурга из-за того, что подсудимые заключили контракты с Минобороны во время судебного следствия, сообщила 24 февраля руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Больше всего уголовных дел приостановили районные суды – их количество достигло 210. Вторыми по количеству приостановленных дел стали мировые судьи – они поставили на паузу рассмотрение 41 дела. Гарнизонными военными судами было приостановлено 35 дел, а Петербургским городским судом всего одно.

Как ранее рассказывала Лебедева, Городской суд "заморозил" производство по делу об убийстве директора строительной компании "Монолит" Виктора Алиева. В ноябре 2024 года он вынес постановление, по которому Александру Сухареву, обвиняемому в незаконном хранении, сбыте и передаче оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), отменили меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с ходатайством начальника пункта отбора на военную службу по контракту.

В декабре 2024 года было приостановлено дело против бывшего главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина. Он также подписал контракт с Минобороны. Ильин обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК), организации служебного подлога (ст. 292 УК), причинении имущественного ущерба (п. б ч. 2 ст. 165 УК), а также в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Отметим, что в октябре 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому подсудимые могут освобождаться от уголовной ответственности в случае заключения контракта или мобилизации. Ранее от ответственности из-за заключения контракта с Минобороны освобождались только те, кто находится под следствием или уже осужден.

Фото: ЗАКС.Ру