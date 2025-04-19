ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:51

"Студия 44" покажет проект реставрации Конюшенного ведомства на Совете по наследию

фото ЗакС политика "Студия 44" покажет проект реставрации Конюшенного ведомства на Совете по наследию

Архитектурное бюро "Студия 44" собирается представить свой проект реставрации Конюшенного ведомства на заседании Совета по наследию, которое пройдет в среду, 23 апреля, сообщило издание "Деловой Петербург". 

Согласно предварительному проекту, главный вход в Конюшенное ведомства могут сделать со стороны набережной реки Мойки, а не Конюшенной площади. Сам комплекс исторического здания приспособят под точки общественного питания: рестораны, кафе и фудкорт. Общая площадь здания составляет примерно 11,9 тысяч кв.м. Из 4,8 тысячи могут занимать рестораны, а фудкорт - 6,2 тысячи. Центральный двор комплекса предлагается оставить в качестве площадки для городских мероприятий. 

"Студия 44" планирует подготовить окончательную научно-проектную документацию к середине июля. Бюро ведет работу по соглашению с ООО "Ведомство" (в прошлом ООО "Бахчасарай"), которое заключило договор аренды Конюшенного ведомства с городскими властями в 2022 году. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама