"Студия 44" покажет проект реставрации Конюшенного ведомства на Совете по наследию

Архитектурное бюро "Студия 44" собирается представить свой проект реставрации Конюшенного ведомства на заседании Совета по наследию, которое пройдет в среду, 23 апреля, сообщило издание "Деловой Петербург".

Согласно предварительному проекту, главный вход в Конюшенное ведомства могут сделать со стороны набережной реки Мойки, а не Конюшенной площади. Сам комплекс исторического здания приспособят под точки общественного питания: рестораны, кафе и фудкорт. Общая площадь здания составляет примерно 11,9 тысяч кв.м. Из 4,8 тысячи могут занимать рестораны, а фудкорт - 6,2 тысячи. Центральный двор комплекса предлагается оставить в качестве площадки для городских мероприятий.

"Студия 44" планирует подготовить окончательную научно-проектную документацию к середине июля. Бюро ведет работу по соглашению с ООО "Ведомство" (в прошлом ООО "Бахчасарай"), которое заключило договор аренды Конюшенного ведомства с городскими властями в 2022 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру