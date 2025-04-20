Прокуратура обнаружила нарушения на сайтах органов власти в Петербурге

Десятки нарушений выявила прокуратура в ходе проверки официальных интернет-сайтов региональных органов власти, сообщил 20 апреля ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина. В Петербурге надзорное ведомство направило 66 представлений после ревизии.

Как сообщил сенатор, проверки были устроены после его обращения в прокуратуру. Среди прочего, они коснулись официальных интернет-ресурсов в Москве, Подмосковье и Петербурге. "Проведенные мероприятия подтвердили наличие отдельных нарушений в работе официальных интернет-ресурсов органов власти и подведомственных организаций", — цитирует информагентство заявление сенатора.

В столице прокуратура направила 61 представление в адрес муниципалитетов. В Московской области удалось выявить 95 нарушений, к дисциплинарной ответственности привлекли 32 сотрудника.

В основном замечаний касались неполного соблюдения требований об информировании посетителей касательно сбора персональных данных, отсутствия уведомлений Роспотребнадзора о трансграничной передаче и использования зарубежных аналитических сервисов.

В начале апреля стало известно о том, что 16 сотрудников Госжилинспекции остались без премий после устроенной прокуратурой проверки. В ведомстве сочли, что работники не вникали в обращения от граждан и не инициировали проверки по фактам нарушения законодательства.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру