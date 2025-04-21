"Ротонда": плавучие дома в Галерной гавани планируют сдать уже летом

Фотографии Галерной гавани с якобы новыми постройками появились в одной из групп в социальных сетях, обратила внимание "Ротонда" 21 апреля. Директор компании "Марина", занимающейся возведением домов на понтонах на территории гавани, Марат Асланов опроверг появление новых построек, но заявил, что компания намерена продолжить строительство в мае.

Жители Васильевского острова обеспокоены, что в "плавучем квартале" в Галерной гавани появляются новые дома на воде, несмотря на запрет осуществлять строительство на время судебного разбирательства. В социальных сетях появились фотографии с якобы новыми постройками на территории Галерной гавани.

В комментарии "Ротонде" Марат Асланов заявил, что в Галерной гавани, как и раньше, стоят пять плавучих домов, их строительство собираются продолжить в мае, а сдать уже этим летом. При этом компания еще не приняла решение по поводу возведения новых построек.

"Запустим, руку набьём, а дальше всё зависит от настроения города, потому что оно меняется. Нет никакой гарантии, что эти инвестиции будут защищены", — цитирует Асланова "Ротонда".

Напомним, что в начале апреля стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти не стал удовлетворять иск Невско-Ладожского бассейнового управления против ООО "Марина" о расторжении договора водопользования акватории в Галерной гавани.

Изначально иск против компании подал Комитет по охране памятников (КГИОП), так как усмотрел в деятельности "Марины" нарушение режима охраны памятника федерального значения "Галерная гавань Гребного порта". Позднее он был приостановлен. Однако по иску КГИОП был введен запрет на осуществление работ в гавани на время рассмотрения обращения. При этом позднее приставы заметили, что "Марина" нарушала запрет, в связи с чем было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). По данной статье наказание может достигать 2 лет лишения свободы.

По итогу в декабре 2024 года суд назначил наказание для ООО "Марина" в виде штрафа в 100 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст.7.13 КоАП РФ).

Анастасия Луценко, фото: unsplash