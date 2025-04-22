Суд решил выселить ЖКС Пушкинского района по просьбе прокуратуры

Пушкинский районный суд Петербурга обязал "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" покинуть незаконно занимаемые им помещения, сообщила 22 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Организация должна освободить объекты в течение 30 дней с момента вступления решения в силу, а также выплатить 3 тысячи рублей пошлины.

Гражданское дело было возбуждено по иску прокурора. Он просил обязать "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" покинуть занимаемые им помещения по трем адресам в Пушкине: помещения 5-Н в доме 16/13, лит. А, и доме 38/37, лит. А, по Конюшенной улице, а также дом 28а, лит. Б, по Госпитальной улице.

В соответствии с материалами дела ранее прокуратура провела проверку соблюдения организацией законодательства в сфере использования и распоряжения государственным имуществом. В ее ходе было установлено, что помещения по вышеуказанным адресам заняты и используются "Жилкосервисом" без договора с городским комитетом имущественных отношений.

В связи с этим руководителю организации было внесено представление с требованием освободить незаконно используемые объекты. Однако ЖКС так и не покинул занятые помещения.

Теперь "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" обязуется освободить объекты по решению суда в течение 30 дней с момента его вступления в силу. При этом представители организации на заседании не присутствовали.

Напомним, что это не первый Жилкомсервис, который пытаются "выселить" с начала года. В марте прокурор Адмиралтейского района внес представление в адрес гендиректора ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" с требованием покинуть "самовольно захваченное государственное имущество".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру