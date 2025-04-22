Арбитражный суд признал незаконным требование снизить цены на парковку в Пулково

Требование УФАС снизить стоимость парковки в аэропорту Пулково незаконно, передает 22 апреля решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти telegram-канал "Ротонда". Иск подавало ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

На прошедшем заседании представители УФАС говорили о снижении спроса на парковку после повышения цен, сообщила "Ротонда". В то же время доход аэропорта от платы за парковку в январе-феврале 2025 года не уменьшился по сравнению с показателями за аналогичный период 2024 года, отмечают авторы.

Антимонопольщики заявили о намерении обжаловать вынесенное решение суда.

В декабре 2024 года петербургское УФАС признало необоснованно высокими тарифы на парковку в аэропорту. Антимонопольщики не нашли объективных причин для повышения стоимости стоянки автотранспорта. Несмотря на решение УФАС, в январе стоимость парковки в Пулково вновь подорожала на 50-100 рублей, причиной этого назвали инфляцию.

С мая 2024 года с повышением цен на парковку боролась лидер городского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова. Известие о вынесенном решении суда она прокомментировала в своем telegram-канале. "Поддерживаю УФАС в стремлении обжаловать решение суда. Надеюсь на справедливое итоговое решение в пользу петербуржцев", — написала политик.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру