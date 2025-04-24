В СРЗП предложили поднять штрафы за незаконное трудоустройство мигрантов

Председатель партии Справедливая Россия – За Правду Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нелегально трудоустройство мигрантов, сообщили в пресс-службе партии 24 апреля.

По информации ТАСС, в законопроекте предлагается поднять штрафы как за прием на работу иностранца без наличия у того разрешения на работу, так и за трудоустройство мигрантов работодателями, не имеющими разрешение на привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.

Для физических лиц штраф за привлечение на работу иностранца без патента предлагается повысить в 10 раз: с 2-5 тысяч рублей до 20-50 тысяч рублей. Для должностных лиц санкцию предлагается увеличить с 25-50 тысяч рублей до 125-250 тысяч рублей. Юрлицам штраф хотят повысить в два раза – с диапазона между 250 и 800 тысяч рублей до диапазона от 500 тысяч до 1,6 млн рублей.

Соответствующие штрафы для работодателя, трудоустроившего иностранца, без наличия разрешения на привлечение иностранных работников к работе, штрафы предлагают поднять с 2-5 тысяч рублей до 25-50 тысяч рублей для физлиц, с 25-50 тысяч рублей до 150-250 тысяч рублей для должностных лиц и с 250-800 тысяч рублей до 500 тысяч – 1,6 млн рублей для юрлиц.

Отдельную "расценку" предлагается ввести в Петербурге и Москве, а также в Московской и Ленинградской областях. Там за подобные нарушения хотят штрафовать физлиц на 50-70 тысяч рублей, должностных лиц – на 170-350 тысяч рублей и на 800 тысяч - 2 млн рублей - юрлиц. Сейчас за такое нарушение физических лиц могут оштрафовать на 5-7 тысяч рублей, должностных – на 35-70 тысяч рублей и юридических – на 400 тысяч – 1 млн рублей.

Миронов подчеркнул, что законопроект был подготовлен с целью проведения индексации штрафов с учетом роста зарплаты мигрантов и инфляции. В публикации подчеркивается, что последний пересмотр санкций состоялся почти 10 лет назад – в 2016 году.

"В последние несколько лет зарплаты мигрантов растут дикими темпами. Анализ вакансий и предложений показывает, что за 2024 год они стали получать в среднем на 40% больше, чем в 2023 году. <…> Конечно же, в этой ситуации работодателям проще нанимать мигрантов нелегально. Тут никаких налогов, никакого контроля со стороны государства, и с учётом масштабной работы по борьбе с нелегальной миграцией это абсолютно недопустимо", – прокомментировал инициативу глава партии.

Он также напомнил, что увеличение штрафов из-за инфляции в последние годы коснулись другие сферы. В частности, он привел повышение штрафных санкций за нарушения, связанные с обработкой персональных данных, в 2023 году, а также увеличение штрафов за нарушения ПДД и продажу табака несовершеннолетним в 2025 году.

Напомним, что в начале апреля группа депутатов фракции ЛДПР совместно с сенатором от Оренбургской области Еленой Афанасьевой внесли в Госдуму законопроект, обязывающий суды проверять факт фиктивности брака в случае смягчения административного наказания для мигрантов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру