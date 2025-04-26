Участник видео о дебоше в метро проведет два месяца в СИЗО

Смольнинский районный суд отправил под арест жителя Подмосковья Олега Шпака по делу о дебоше в петербургском метрополитене, сообщила 26 апреля глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Гражданина обвиняют в хулиганстве группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после публикации видео с нападениями на граждан и иными противоправными действиями.

По версии следствия, 20 апреля Шпак "применил насилие в отношении неопределенного круга граждан, при этом высказывался грубой нецензурной бранью в их сторону", сообщила Лебедева. Как полагают, произошло это в перегоне между станциями "Лиговский проспект" и "Площадью Александра Невского-1".

Обвинение Шпаку предъявили в субботу, 26 апреля. Вину он не признал.

Ранее стало известно о задержании в Петербурге жителя подмосковного города Пушкино после публикации видео с выходками в метрополитене. Среди прочего, на записи можно было увидеть молодого человека, поглощающего жидкость из бутылки для спиртного в кабине машиниста электропоезда.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру