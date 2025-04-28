Матвиенко: молодые учителя получают меньше доставщиков пиццы

Выпускники педагогических вузов не идут в профессию из-за неконкурентной заработной платы, приводит слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко "Парламентская газета" 28 апреля. По ее словам, молодые учителя в Москве зарабатывают меньше доставщиков пиццы.

"Вы знаете, что в Москве разносчик пиццы получает порядка 130 тысяч, а молодой учитель — 25-30 тысяч рублей. И из 1,1 миллиона выпускников педвузов только 40 процентов устраивается работать по профессии не потому, что они не хотят быть педагогами", — заявила спикер Совфеда во время заседания Совета законодателей в Петербурге 28 апреля.

Матвиенко подчеркнула, что проблема кадров в системах здравоохранения и образования наблюдается во всех регионах страны. Несмотря на то что субъекты стараются вводить меры поддержки для работников этих сфер, недостаток сотрудников все еще сохраняется, а в отдельных субъектах лишь увеличивается.

В связи с этим председатель верхней палаты парламента призвала правительство обратить внимание на уровень заработной платы. Также она подчеркнула, что Минэкономразвития и Минтруд составили прогноз развития РФ и прогноз на наиболее востребованные трудовые ресурсы, и рекомендовала Минпросвещения и Минобрнауки составить планы набора в вуз в соответствии с этими документами.

Напомним, что вопрос доплат молодым педагогам поднял губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с Городским педагогическим советом в БКЗ "Октябрьский" в августе 2024 года. Позднее о подготовке законопроекта об изменении оплаты труда учителям сообщила председатель комитета по образованию Наталья Путиловская во время обсуждения бюджета в парламенте.

Комитет по труду и занятости Петербурга также разработал законопроект о повышении доплат молодым педагогическим работникам. Он был принят ЗакСом в первом чтении в начале октября 2024 года. Законопроект прошел третье чтение 16 октября 2024 гола. В соответствии с инициативой доплата рассчитана на сотрудников детских садов, школ, колледжей и организаций дополнительного образования, работающих в учреждении менее трех лет. Суммы доплат составляют 5 тысяч рублей для выпускников вузов и 4 тысячи рублей для выпускников колледжей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру