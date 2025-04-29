Шантырь пообещал, что в обновленном "Петровском" будет "читаться" облик старого стадиона

Глава комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь заявил, что после планируемой реконструкции стадиона "Петровский" в новом комплексе сохранятся исторические элементы, сообщила 29 апреля "Фонтанка.ру".

По словам чиновника, городские власти не намерены полностью сносить стадион, но желают сделать его более современным.

На данный момент утвержденного проекта будущего облика "Петровского" нет, но Шантырь считает, что "в будущем стадионе должны обязательно читаться исторические фасады и колонны — это нельзя потерять".

"Наша задача — не снести, а сохранить и сделать стадион функциональным. Локация у него идеальная: центр города, рядом две станции метро. Но сегодня на „Петровском" проводится один матч по регби в год — это явно мало для такого места", - заявил Шантырь.

Отметим, Суперкубок России по регби прошел на "Петровском" 26 апреля. Играли команды "Стрела-Ак Барс" из Казани и красноярский "Енисей-СТМ". Матч посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, а также глава высшего совета федерации регби России и бывший глава ФАС Игорь Артемьев.

Соглашение о реконструкции стадиона "Петровский" было подписано между губернатором Петербурга Александром Бегловым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером во время ПМЭФ в 2023 году. В июле 2024 года стало известно, что в рамках работ снос здания не планируется.

Стадиону в 2025 году исполняется 100 лет – здание было открыто в 1925 году. Он являлся домашним стадионом для петербургской футбольной команды "Зенит" с 1994 до 2017 года.

В апреле 2025 года стало известно, что в рамках реконструкции "Петровского" планируется создание комплекса вместимостью от 14 до 22 тысяч человек, где смогут проводиться концерты и соревнования по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, боксу и другим видам спорта. Также обсуждается возможность возведения нового пешеходного моста возле стадиона и подземного перехода.

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