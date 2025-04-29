Смольный расширил условия для получения льгот на парковку для многодетных семей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, расширяющее условия для получения парковочных разрешений для многодетных семей, сообщила пресс-служба градоначальника 19 апреля. Теперь на соответствующий документ могу рассчитывать в том числе те многодетные семьи, в которых старший ребенок находится в возрасте от 18 до 23 лет и обучается на очной форме.

Подписанным документом Смольный уточнил определение многодетной семьи в постановлении правительства Петербурга от 29.12.2014 № 1294 в соответствии с указом президента от 23.01.2024 №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и Социальным кодексом Петербурга.

Теперь льготу на парковку могут получить в том числе семьи с тремя детьми, где старший ребенок в возрасте от 18 до 23 лет проходит обучение в образовательной организации на очной форме. Для получения соответствующего разрешения необходимо будет предоставить удостоверение многодетной семьи. За его выдачей нужно будет обратиться в городской комитет по транспорту через МФЦ или порталы государственных и муниципальных услуг.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов обратился в правительство Петербурга по вопросу расширения права на получение парковочного разрешения для многодетных семей, где старший ребенок в возрасте до 23 лет обучается на очной форме. Тогда вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил депутату, что комтранс уже разработал соответствующий проект постановления, который на тот момент находился на согласовании в органах исполнительной власти.

Напомним, что вопрос парковочных разрешений для многодетных семей волнует и спикера ЗакСа Александра Бельского. Во время выступления Полякова в петербургском парламента Бельский, будучи отцом пятерых детей, поинтересовался, когда в городе появится возможность получить второе парковочное разрешение. Председатель ЗакСа уточнил, что его супруга уже несколько раз пыталась получить соответствующий документ, но каждый раз безуспешно.

При этом о том, что многодетные семьи с четырьмя и более детьми смогут оформить по два льготных разрешения на парковку, в Смольном заявили еще в сентябре 2023 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру