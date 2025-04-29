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Новости 19:54

Смольный расширил условия для получения льгот на парковку для многодетных семей

фото ЗакС политика Смольный расширил условия для получения льгот на парковку для многодетных семей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, расширяющее условия для получения парковочных разрешений для многодетных семей, сообщила пресс-служба градоначальника 19 апреля. Теперь на соответствующий документ могу рассчитывать в том числе те многодетные семьи, в которых старший ребенок находится в возрасте от 18 до 23 лет и обучается на очной форме.

Подписанным документом Смольный уточнил определение многодетной семьи в постановлении правительства Петербурга от 29.12.2014 № 1294 в соответствии с указом президента от 23.01.2024 №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и Социальным кодексом Петербурга.

Теперь льготу на парковку могут получить в том числе семьи с тремя детьми, где старший ребенок в возрасте от 18 до 23 лет проходит обучение в образовательной организации на очной форме. Для получения соответствующего разрешения необходимо будет предоставить удостоверение многодетной семьи. За его выдачей нужно будет обратиться в городской комитет по транспорту через МФЦ или порталы государственных и муниципальных услуг.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов обратился в правительство Петербурга по вопросу расширения права на получение парковочного разрешения для многодетных семей, где старший ребенок в возрасте до 23 лет обучается на очной форме. Тогда вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил депутату, что комтранс уже разработал соответствующий проект постановления, который на тот момент находился на согласовании в органах исполнительной власти.

Напомним, что вопрос парковочных разрешений для многодетных семей волнует и спикера ЗакСа Александра Бельского. Во время выступления Полякова в петербургском парламента Бельский, будучи отцом пятерых детей, поинтересовался, когда в городе появится возможность получить второе парковочное разрешение. Председатель ЗакСа уточнил, что его супруга уже несколько раз пыталась получить соответствующий документ, но каждый раз безуспешно.

При этом о том, что многодетные семьи с четырьмя и более детьми смогут оформить по два льготных разрешения на парковку, в Смольном заявили еще в сентябре 2023 года. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 
Поляков Кирилл Валентинович




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