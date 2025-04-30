ЗакС отказался обращаться к Володину с просьбой об амнистии в юбилей Победы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 30 апреля отказались включать в повестку заседания инициативу фракции "Яблоко" об обращении к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с предложением объявить амнистию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ЗАКС.Ру. "Яблочники" предлагали амнистировать женщин с детьми, инвалидов, а также осужденных по статьям о фейках про Вооруженные силы РФ (ст. 207.3 УК) и дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК).

В поддержку включения проекта обращения к Володину проголосовали пятеро депутатов, остальные 45 человек не стали принимать участие в голосовании.

Инициатива "Яблока" была внесена на рассмотрение Заксобрания 27 апреля. Лидер фракции Александр Шишлов объявил с трибуны, что обратился к представителям всех парламентских фракций с предложением стать соавторами обращения. В последний раз амнистию в России проводили около десяти лет назад, она была приурочена к 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру